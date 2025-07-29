В Екатеринбурге спасатели начали работу на месте обрушения офисного здания

В Екатеринбурге спасатели разбирают рухнувшую секцию административного здания. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, произошло частичное обрушение трехэтажного кирпичного здания. Информация о пострадавших не поступала.

До этого Telegram-канал «Екатское Чтиво | URA.RU» опубликовал кадры с места происшествия. Инцидент произошел на Мартовской улице, 8.

На снимках можно увидеть, что трехэтажное кирпичное здание оказалось разрушено посередине с первого по третий этаж. По бокам еще остались уцелевшие помещения.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. По информации МЧС России, речь о некоторых квартирах с первого по пятый этажи. Спасатели эвакуировали жильцов. В результате происшествия пострадали три человека.

Ранее стало известно, что жители обрушившегося дома в Астрахани пытались продать квартиры за бесценок.