В департаменте Ардеш на юге Франции начался лесной пожар, 10 гектаров участка уже сгорело. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой префектуру департамента.

«В четверг, 17 июля, на горном участке между городами Лубарес и Вальгорж в департаменте Ардеш начался пожар», — сообщили телеканалу в ведомстве.

Сообщается, что крутой рельеф местности способствует стремительному распространению огня. По оценкам специалистов, площадь может достичь 60 гектаров.

По предварительным данным, воспламенение началось у обочины дороги, после чего огонь перешел на сосновую рощу. На месте происшествия работают 80 пожарных. Власти направили 40 единиц техники, три самолета и вертолет для сброса воды.

В мае премьер-министр провинции Манитоба (Канада) Ваб Кинью объявил об эвакуации 17 тыс. человек из-за лесных пожаров. Эвакуировали город Флин-Флон с населением в 5 тыс. человек, а также некоторые другие одиноко стоящие города и общины коренных народов Пимичикамак и Пукатавага. Пункты временного размещения для затронутых этими мерами развернули в столице Манитобы Виннипеге.

Ранее в Ростовской области ликвидировали лесной пожар.