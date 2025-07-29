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В Астрахани жители дома по соседству с обрушившимся забили тревогу из-за состояния здания

В Астрахани жители дома по соседству с обрушившимся забили тревогу
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Telegram-канал Подъём

В Астрахани жители дома по соседству с обрушившимся забили тревогу из-за состояния здания и воды в подвале. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам жильцов, их жалобы игнорируют. И, несмотря на ЧП, воду никто не откачивает.

«В начале июля оба дома залило водой из-за прорыва трубы, однако даже после происшествия в соседнем доме коммунальщики не стали откачивать воду из подвала», — говорится в публикации.

При этом жители боятся находиться в здании и опасаются, что все это может привести к трагедии.

Издание «Подъем» обратилось в областную Службу жилищного надзора, где сообщили о проверке в данном районе. Однако в ведомстве затруднились ответить, какова ситуация именно с этим домом.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Спасатели приступили к разбору конструкций и эвакуации жильцов. Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. По информации МЧС России, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. Дом признали аварийным еще шесть лет назад, но расселение началось только в 2025 году. Жильцы не раз жаловались на затопление подвала, трещины в стенах и проседающий фундамент. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МЧС завершило работы по разбору завалов после обрушения дома в Астрахани.

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