Суд вынес приговор журналистке RusNews по делу об экстремизме

Журналистку RusNews Ольгу Комлеву приговорили к 12 годам колонии по делу об экстремизме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, заседание проходило в Уфе. Комилеву признали виновной по делу о фейках о ВС РФ и участии в экстремистской организации.

«Процесс проходил в закрытом режиме. Обвинение запрашивало для нее 13 лет колонии», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что девушка несколько лет была волонтером уфимского штаба Алексея Навального и сотрудничала с изданием RusNews, а также освещала для них протестные акции в Башкортостане.

До этого второй Западный окружной военный суд назначил 8 лет лишения свободы заочно для журналистки Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстримистов) по обвинению в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков об армии РФ. Суд запретил женщине администрировать сайты в течение четырех лет. Уточняется, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее экс-главред Republic (признано в РФ иностранным агентом) попал в список террористов Росфинмониторинга.