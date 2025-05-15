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Россияне стали чаще выбирать отдых в санаториях

OneTwoTrip: спрос россиян на санатории возрос почти на 50%
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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные заказы на лето и выяснил, в каких городах россияне планируют отдыхать в санаториях. Оказалось, что подобные объекты размещения становятся популярнее: количество бронирований за год выросло почти в полтора раза — на 44%.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Средняя продолжительность отдыха в санатории составляет от 4 до 7 дней — на такой срок оформлены 42% заказов. Однако многие путешественники, или 23%, планируют провести в лечебно-профилактических учреждениях от 8 до 14 дней. В половине бронирований включено трехразовое питание. Интересно, что 52% россиян предпочитают оздоравливаться в одиночестве, а еще в 36% заказов указано два человека.

Самым популярным направлением для летнего лечебно-профилактического отдыха оказался курорт Армхи в Ингушетии: на него приходится 23,1% бронирований. Средняя стоимость номера там составляет 5 500 рублей в сутки. На вторую строчку вышел Кисловодск с долей 15,4%, на третьей — Евпатория (11,5%). Восстановительный отдых в местных санаториях обойдется в 12 000 рублей за ночь.

Кроме того, в топ мест, куда летом путешественники планируют отправиться восстанавливать силы, вошли несколько локаций Краснодарского края: Мацеста (доля — 7,7%; стоимость номера — около 15 000 рублей за ночь), Хоста (4,0%; 3 000 рублей), Анапа (3,6%; 6 000 рублей) и Адлер (3,5%; 15 000 рублей).

В список попал еще один город Кавминвод — Ессентуки (4,5%), где забронировать санаторий можно за 14 000 рублей в сутки. А также уральская столица — Екатеринбург (4,2%; 7 000 рублей), и даже один белорусский город — Витебск, на который приходится 4,0% бронирований, а номер обойдется примерно в 3 000 рублей за ночь.

Ранее россиянам рассказали, где бюджетно отдохнуть этим летом за границей.

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