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В Свердловской области дети массово заразились коронавирусом в санатории

В Свердловской области девять детей заболели коронавирусом в санатории
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Pixabay

В Свердловской области зарегистрировали девять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В период с 25 по 27 июля 2025 г. среди отдыхающих в ГАУЗ СО «ОЦМСР Санаторий «Обуховский» (филиал «Нижние Серги») зарегистрировано 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что заболевшими являются дети 10-15 лет. Они госпитализированы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

При этом специалисты Роспотребнадзора проводят в санатории эпидемиологическое расследование с отбором проб для лабораторных исследований и оценкой соблюдения требований санитарного законодательства.

В учреждении оперативно ввели карантинные меры, организовали отдельный прием пищи, отменили массовые мероприятия. В связи с распространением коронавируса смена окончена досрочно — 28 июля.

До этого следователи возбудили уголовное дело об отравлении школьников и сотрудников детского лагеря «Орленок» в Саратовской области после вспышки острой кишечной инфекции. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Дмитрию Костину представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, а также позже доложить о результатах расследования.

Ранее россиянам назвали основные отличия нового штамма коронавируса «стратус».

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