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Чиновнице предложили отправиться на СВО после ее совета уходить воевать людям, потерявшим работу

В «России православной» осудили чиновницу за совет уходить на фронт из-за потери работы
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Глава «Центра управления регионом» в Красноярском крае Екатерина Кузьминых посоветовала отправиться на СВО тем, кто потеряет работу из-за многодневного отключения интернета в регионе. Депутат Брянской облдумы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в беседе с «Газетой.Ru» назвал поведение чиновницы «безответственным», отметив, что она поглумилась над россиянами, находящимися в тяжелой ситуации.

«Подобные высказывания не только циничны, но и демонстрируют полное непонимание того, как работает современное общество. Каждый человек, будь то врач, учитель, инженер или айти-специалист, вносит свой вклад в укрепление страны. Одни защищают Родину с оружием в руках, другие — лечат раненых, третьи — обеспечивают цифровую безопасность или учат детей. Это и есть наш общий фронт, где каждый выполняет свой долг. Вместо того чтобы искать решения, чиновница предлагает гражданам, оставшимся без средств к существованию, ехать в зону боевых действий. Это не просто безответственно — это глумление над теми, кто и так находится в тяжелой ситуации», — заявил Иванов.

Иванов призвал власти Красноярского края дать оценку действиям Кузьминых и посоветовал отправлять на фронт чиновников, которые вместо помощи людям дают «циничные советы».

«Если уж говорить о том, кому действительно стоит отправиться в зону СВО, так это таким чиновникам, которые вместо помощи людям раздают циничные советы. Пусть лучше поедет работать в госпиталь — увидит, что такое настоящий труд во имя Отечества. Нам нужны не слова, а дела. И если уж чиновники так любят говорить о СВО, пусть начнут с себя», — подчеркнул он.

29 июля губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем Telegram-канале прокомментировал длительные ограничения в работе мобильного интернета — по его словам, они связаны с необходимостью усиления мер безопасности на «определенных территориях региона». В комментариях к публикации местные жители пожаловались, что мобильная связь не работает уже четыре дня, а один из пользователей написал, что люди, работающие дистанционно, могут быть уволены из-за ограничений.

После этого глава «Центра управления регионом» Екатерина Кузьминых ответила на жалобу, сказав, что «на СВО всем работы хватит».

Ведомство, которое возглавляет чиновница, занимается мониторингом, отработкой и анализом обращений граждан. После назначения на должность женщина говорила, что возглавит организацию, которая создана для «коммуникации жителей и тех, кого принято называть обобщенным словом «власть».

Ранее вологодская чиновница, уволенная из-за слов дочери об СВО, ушла из «Единой России».

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