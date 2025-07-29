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Власти Амурской области с завтрашнего дня отменят введенный после крушения Ан-24 режим ЧС

В Амурской области отменяют режим ЧС, введенный после крушения Ан-24
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Следственный комитет Российской Федерации/РИА Новости

В Амурской области власти приняли решение отменить режим ЧС, который ввели несколько дней назад после крушения самолета Ан-24. Об этом сообщает губернатор региона Василий Орлов в официальном Telegram-канале.

Он подтвердил, что все службы, задействованные при работе на месте крушения, уже вывели свои группировки. Специалистам он выразил благодарность.

«С завтрашнего дня в регионе отменяем режим ЧС», – рассказал чиновник.

Орлов также отметил, что из Тынды уже уехали размещенные в гостиницах родственники пострадавших.

«Со всеми семьями кураторы на связи. Помогают собрать документы, необходимые для предоставления выплат», – сообщается в публикации.

По словам главы региона, в скором времени будет установлен временный мемориал.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 24 июля. Следовавшее в Тынду воздушное судно Ан-24 рухнуло недалеко от аэропорта. Обломки были обнаружены в 15 километрах от города.

Всего на борту было 48 человек, включая экипаж. Никого из них спасти не удалось.

Ранее в США самолет задел автомобиль и упал в парке, пострадали семь человек.

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