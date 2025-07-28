Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Сегодня сводной группировкой спасателей проведена расчистка места крушения воздушного судна. Специалисты МЧС России провели мониторинг и обследование прилегающей территории с применением беспилотной авиации», — говорится в заявлении ведомства.

24 июня в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и потерпело крушение, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки лайнера нашли на расстоянии 15 км от города.

На борту находились 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никого из них спасти не удалось. В связи с этим власти двух российских регионов — Амурской области и Хабаровского края — объявили трехдневный траур.

В Москве начали изучать черные ящики самолета Ан-24. Эксперты выяснили, что системы воздушного судна, которое находилось в эксплуатации почти полвека, работали исправно. Сейчас анализируется информация речевого самописца. Тем временем рассматривается несколько версий авиакатастрофы, среди них — человеческий фактор. Что еще стало известно о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолет Air India загорелся после приземления в Дели.