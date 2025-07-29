В европейской стране конфисковали огромную партию наркотиков под видом фруктов

В Испании конфисковали 3,5 тонны гашиша под видом партии какао и апельсинов

Полиция Испании изъяла у наркоторговцев несколько тонн гашиша в провинции Кадис на юге страны, замаскированных под какао и апельсины. Об этом сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел королевства.

Отмечается, что сотрудники национальной полиции в рамках специального плана безопасности на юге Испании перехватили партию гашиша весом 3500 кг.

Часть партии в 1800 кг гашиша, скатанного в шарики, злоумышленники завернули в обертки, внешним видом напоминающие апельсины. Остальную часть наркотиков они вложили в мешки из-под строительных материалов и какао.

В марте этого года в аэропорту Барселоны таможенники задержали партию кокаина, замаскированного под конные седла. Гражданская гвардия Испании в ходе операции «Эквитем» изъяла 26 кг кокаина. Стоимости обнаруженных наркотиков оценили в €600 тысяч. Задержали пятерых подозреваемых, входящих в преступную группировку.

Ранее кошку-наркокурьера поймали в тюрьме Коста-Рики.