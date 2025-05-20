На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кошку-наркокурьера поймали в тюрьме Коста-Рики

В Коста-Рике сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера
close
The Ministry of Justice and Peace of Costa Rica

В тюрьме Коста-Рики была обнаружена кошка, использовавшаяся для доставки наркотиков. Об этом сообщает издание BBC.

Охранники тюрьмы заметили кошку 6 мая, к ее телу были прикреплены пакеты с 235,65 г марихуаны и 67,76 г героина.

По сообщениям властей, наркотики конфискованы. Кошку передали Национальной службе охраны здоровья животных для проведения медицинской экспертизы.

До этого в Ивановской области на контрольно-пропускном пункте колонии поймали кота-наркокурьера. Запрещенные вещества были спрятаны в ошейнике у животного. Эксперты установили, что в свертках содержались метадон и метилэфедрон.

В 2024 году сообщалось, что в дельфинах, обитающих в Мексиканском заливе, нашли наркотики. Проведенное исследование показало, что фентанил и другие наркотики были обнаружены у десятков особей.

Ранее фото французского бульдога раскрыло сеть наркоторговцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами