Кошку-наркокурьера поймали в тюрьме Коста-Рики

В тюрьме Коста-Рики была обнаружена кошка, использовавшаяся для доставки наркотиков. Об этом сообщает издание BBC.

Охранники тюрьмы заметили кошку 6 мая, к ее телу были прикреплены пакеты с 235,65 г марихуаны и 67,76 г героина.

По сообщениям властей, наркотики конфискованы. Кошку передали Национальной службе охраны здоровья животных для проведения медицинской экспертизы.

До этого в Ивановской области на контрольно-пропускном пункте колонии поймали кота-наркокурьера. Запрещенные вещества были спрятаны в ошейнике у животного. Эксперты установили, что в свертках содержались метадон и метилэфедрон.

В 2024 году сообщалось, что в дельфинах, обитающих в Мексиканском заливе, нашли наркотики. Проведенное исследование показало, что фентанил и другие наркотики были обнаружены у десятков особей.

Ранее фото французского бульдога раскрыло сеть наркоторговцев.