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Таможенники задержали партию кокаина, замаскированного под конные седла

Elcaso: в аэропорту Барселоны нашли 26 кг кокаина, спрятанного внутри конных седел
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Guerdia Civil

В аэропорту Барселоны таможенники задержали партию кокаина, замаскированного под конные седла, пишет Elcaso.

Гражданская гвардия Испании в ходе операции «Эквитем» изъяла 26 кг кокаина, спрятанного внутри шести конных седел. Наркотики, стоимость которых оценивается в €600 тысяч, были обнаружены в аэропорту Барселоны-Эль Прат. Задержаны пять подозреваемых, входящих в преступную группировку.

Наркоторговцы использовали сложный метод маскировки: кокаин подвергался химической обработке, после чего его прессовали и интегрировали в конструкцию седел. В пункте назначения вещество извлекалось и восстанавливалось для дальнейшей продажи.

Операция началась в ноябре 2023 года, когда правоохранители выявили несколько партий кокаина из колумбийского Медельина, направлявшихся в города Альканьис и Вальдеалгорфа. Проследив цепочку поставок, сотрудники вышли на аэропорт Барселоны, где и обнаружили подозрительный груз.

Пятеро задержанных, граждане Испании, обвиняются в контрабанде наркотиков и участии в организованной преступной группе. Суд отправил их под стражу.

Ранее мужчина попытался провезти кокаин в парике в колумбийском аэропорту и был арестован.

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