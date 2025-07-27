На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге министр обороны РФ открыл бюст адмиралу Ушакову

Минобороны: Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов открыл на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову, тем самым заложив аллею морской славы. Мероприятие приурочено ко дню Военно-морского флота (ВМФ), сообщает Минобороны РФ.

По словам Белоусова, Ушаков был непревзойденным морским стратегом, победы которого «показали всему миру силу духа и мощь русского флота».

Министр подчеркнул, что адмирал защитил интересы России, укрепил ее морской потенциал и увеличил международное влияние. Ушаков был талантливым наставником, заботился о своих подчиненных и заслужил уважение моряков, отметил Белоусов.

«Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного Адмиралтейства», — сказал Белоусов.

Также на церемонии министр также вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, которые отличились при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Главный военно-морской парад в День ВМФ России в Петербурге отменили из соображений безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Это произошло впервые с 2017 года. И хотя об отмене было известно заранее, в день празднования Ленинградскую область атаковали более десяти беспилотников, не обошлось без пострадавших. На фоне отражения ударов беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Пулково вводили ограничения, задержки коснулись более сотни авиарейсов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о важности дня ВМФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами