В Петербурге министр обороны РФ открыл бюст адмиралу Ушакову

Министр обороны России Андрей Белоусов открыл на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову, тем самым заложив аллею морской славы. Мероприятие приурочено ко дню Военно-морского флота (ВМФ), сообщает Минобороны РФ.

По словам Белоусова, Ушаков был непревзойденным морским стратегом, победы которого «показали всему миру силу духа и мощь русского флота».

Министр подчеркнул, что адмирал защитил интересы России, укрепил ее морской потенциал и увеличил международное влияние. Ушаков был талантливым наставником, заботился о своих подчиненных и заслужил уважение моряков, отметил Белоусов.

«Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного Адмиралтейства», — сказал Белоусов.

Также на церемонии министр также вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, которые отличились при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Главный военно-морской парад в День ВМФ России в Петербурге отменили из соображений безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Это произошло впервые с 2017 года. И хотя об отмене было известно заранее, в день празднования Ленинградскую область атаковали более десяти беспилотников, не обошлось без пострадавших. На фоне отражения ударов беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Пулково вводили ограничения, задержки коснулись более сотни авиарейсов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о важности дня ВМФ.