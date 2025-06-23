В Сиднее открыли памятник Пушкину работы скульптора из Воронежской области

Бюст Александра Пушкина торжественно открыли в Русском клубе Стратфилда (Сидней, Австралия). Скульптура работы заслуженного художника России Александра Козинина стала подарком к столетию организации, сообщает портал Unification.

Бюст создан в городе Калаче Воронежской области. Доставка потребовала согласования с Минкультом РФ и авиаперелета. Локальный мастер Сергей Курдюков изготовил гранитный постамент.

На церемонии присутствовали представители диаспоры, посольства РФ и РПЦ.

«Пушкин — основатель русского литературного языка. Его наследие объединяет соотечественников за рубежом», — сказал советник дипмиссии Руслан Арутюнов.

Сам Козинин отметил, что этот бюст — новый островок памяти поэта в Австралии. Он выразил благодарность клубу за сохранение традиций.

После открытия состоялся концерт с романсами Глинки и Даргомыжского на стихи Пушкина, произведениями Чайковского и Свиридова.

Ранее российские войска отомстили Украине за снесенный памятник Пушкину.