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Упавший в Минске БПЛА был снаряжен взрывчаткой

СК Белоруссии: в БПЛА в Минске обнаружили взрывчатку
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Станислав Красильников/РИА Новости

Упавший в Минске беспилотник был снаряжен тротилом, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

По данным ведомства, внутри беспилотника было обнаружено большое количество поражающих элементов — металлических шариков.

«Расследуется уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске», — говорится в сообщении следкома республики.

Отмечается, что на месте падения беспилотника работала следственно-оперативная группа, были изъяты «фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков».

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник в небе над Минском 29 июля.

До этого портал LTR сообщал, что залетевший, предположительно, из Белоруссии беспилотник заметили в небе недалеко от Вильнюса.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.

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