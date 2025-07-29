Врач рассказала, кому лучше исключить из рациона молочку

Молочные продукты – это не самый полезный элемент рациона взрослого человека, который вполне можно заменить на растительные варианты альтернативы. В некоторых случаях жирная молочка может провоцировать тяжелые заболевания печени вплоть до новообразований, заявила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

«Недавнее исследование, которое касалось пожилых людей от 50 лет и старше, показало — от употребления жирного молока и молочной продукции у них повышается риск развития хронических заболеваний печени и рака печени. Все потому, что в них много насыщенных жиров — и это враг номер один», — пояснила врач.

По ее словам, пожилым людям следует сокращать потребление жирной молочки. Рекомендуется не превышать 0,5-1,5 % жирности. Это касается не только молока, но также сыров, творога и других продуктов. По словам Диановой, также осторожность нужно проявлять при наличии хронических заболеваний – жировой болезни печени, гепатите, циррозе.

Главной причиной вредности молочной продукции врач назвала насыщенные жиры животного происхождения, которые вредны для печени. По этой причине для снижения негативного эффекта на здоровье достаточно либо отдать предпочтение низкой жирности продукта, либо альтернативным растительным вариантам – соевому, овсяному молоку, растительному спреду вместо сливочного масла и так далее, пояснила она.

Еще одной важной причиной ограничения молочки является лактозная недостаточность, при которой в организме не хватает фермента для расщепления дисахарида лактозы. Имеющие такую особенность люди после употребления молока чувствуют боль в животе, вздутие, повышенное газообразование и другие неприятные симптомы в ЖКТ. Причем проявиться лактозная непереносимость может уже в зрелом возрасте – после 45 лет, предупредила диетолог.

Третьей причиной отказаться от молока она назвала аллергию на молочный белок.

Что касается негативных последствий отказа от молока, то этого, по мнению специалиста, можно не опасаться. По ее словам, получить кальций легко можно из зелени, перемолотого кунжута и других продуктов.

До этого эксперты отнесли молочку к числу продуктов, которые могут ухудшить качество сна наряду с острой и сладкой пищей. Считается, что молочные продукты лучше не употреблять вечером ближе ко сну.

Ранее сообщалось, что РФ запретит ввоз молочной продукции двух азербайджанских производителей.