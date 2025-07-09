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В РФ запретили ввоз молочной продукции двух азербайджанских производителей

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молочки азербайджанских компаний с 11 июля
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Максим Блинов/РИА Новости

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции азербайджанских производителей с 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что введенные меры накладываются на продукцию, произведенную компаниями ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS».

«Решение принято на основании отказа азербайджанской стороны в проведении российской Службой инспекции указанных производителей молочных продуктов <...> и отсутствия их заинтересованности в дальнейших поставках своей продукции в Россию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мероприятия были запланированы с целью проверки соответствия требованиям и нормам ЕАЭС. Отмечается, что одной из причин назначенных проверок стали недостатки, выявленные специалистами в ходе инспекций в 2024 году.

До этого Азербайджан решил заморозить сотрудничество с РФ в сфере экономики и отказаться от переговоров по некоторым бизнес-проектам.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее стало известно, от экспорта каких товаров в РФ критически зависим Азербайджан.

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