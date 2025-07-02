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Стало известно, какие продукты могут ухудшить качество сна

«КП»: молочка и сладости могут ухудшить качество сна
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Молочные продукты, сладости и острая еда могут ухудшать качество сна. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, пищевые аллергии могут негативно повлиять на ночной отдых. Кроме того, роль играет время приема пищи. С плохим сном связаны поздние ужины, особенно с тяжелой едой.

Чтобы не допустить таких проблем, специалисты советуют не есть молочку перед сном, сделать последний прием пищи за два-три часа до сна и выбирать здоровые продукты: фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Последние улучшат сон и сделают сновидения более приятными.

«Прислушайтесь к себе: дневник питания поможет определить, какие продукты мешают вашему здоровому сну и сладким сновидениям. При подозрении на аллергию стоит обратиться к врачу», — добавили в сообщении.

Исследователи из Университета Монреаля до этого установили, что чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к кошмарам и плохому сну, особенно у людей с непереносимостью лактозы. В опросе приняли участие 1 082 студента, треть из которых сообщила о регулярных кошмарах. Женщины чаще помнили сны и жаловались на плохой сон, а также почти в два раза чаще мужчин страдали пищевыми аллергиями или непереносимостью.

Ранее было названо отличие мужского и женского сна.

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