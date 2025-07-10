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Россиянам объяснили, надо ли креститься при виде каждого храма

Депутат Иванов: крестное знамение при виде церкви не должно быть механическим
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Mukhorin Nikolay/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Брянской областной думы, глава Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в комментарии RT высказался о необходимости креститься при виде храма или часовни.

Депутат подчеркнул, что крестное знамение — не механический ритуал, а осознанное обращение к Богу. Когда оно совершается при виде церкви, выражает почтение верующего. Но строгих канонов, предписывающих креститься при каждом случае, в православии нет.

«В разных регионах России существуют свои благочестивые обычаи. Где-то действительно крестятся при виде каждого храма, где-то только когда заходят в него или молятся перед иконой. И то, и другое — проявление нашей веры», — сказал Иванов.

Он призвал объяснить смысл крестного знамения детям, чтобы ребенок не крестился механически десять раз.

Крестное знамение — это один из самых символичных жестов в христианской традиции. Для верующего человека это не просто движение руки, а краткая молитва, выражение веры и духовная защита. Однако не все знают, как правильно креститься, зачем это делать и в каких ситуациях это уместно. Откуда пошла традиция осенять себя крестом, что означает это действие, как правильно его совершать и почему для православного человека оно имеет особое значение, разбиралась «Газета.Ru».

Ранее в Москве судья отчитала ребенка за то, что он перекрестился.

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