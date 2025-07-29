Неизвестные разгромили «Грозовые ворота» в Геленджике

Неизвестные разнесли и разрисовали непристойными рисунками знаменитые Грозовые ворота в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что с самого утра туристические фирмы и частные гиды отменяют поездки к достопримечательности. Местные жители считают, что такое могло произойти с памятником истории в результате разборок его владельца с жителями окрестностей из-за экскурсий и денег.

По данным «Кубань 24», вандалы повредили облицовку ворот, а часть конструкции разрушили.

Рядом с памятником снимались ключевые сцены известного российского сериала «Грозовые ворота» по мотивам романа Александра Тамоникова «Рота уходит в небо».

До этого сообщалось, что древний курган «Золотушка-1» частично разрушили в Ессентуках во время земляных работ. Незаконные действия собственника вынудили в срочном порядке организовывать охранно-спасательные археологические полевые работы, стоимость которых составила 27 млн рублей.

Ранее неизвестные разрушили аллею памяти Жириновского.