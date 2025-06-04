В Ессентуках частично разрушили древний курган

Прокуратура начала проверку после разрушения кургана «Золотушка-1» в Ессентуках

Древний курган «Золотушка-1» частично разрушили в Ессентуках во время земляных работ осенью прошлого года. Обстоятельства выясняет региональная прокуратура, возбуждено уголовное дело.

«Собственник земельного участка, в границах которого располагается объект культурного наследия «Курган «Золотушка – 1», без согласования с региональным органом провел земляные работы», — говорится в сообщении.

Незаконные действия собственника вынудили в срочном порядке организовывать охранно-спасательные археологические полевые работы, стоимость которых составила 27 млн рублей. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

Недавно сообщалось, что в Ростовской области полиция ищет вандалов, разрушивших памятник ветерану Великой Отечественной войны на кладбище в Морозовском районе. По информации ведомства, злоумышленники украли οгpaдκу, a затем специально повредили сам пaмятниκ.

Ранее памятник коммунальщикам в Горно-Алтайске затопило ливневыми водами.