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Неизвестные разрушили аллею памяти Жириновского

Mash: неизвестные осквернили аллею памяти Жириновского в Воронеже

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Илья Питалев/РИА Новости

Группа неизвестных разрушила аллею памяти политика  Владимира Жириновского  в Воронеже.  Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что злоумышленники обломали и вырвали с корнем 20 кленов, высаженные на аллее в день открытия в 2022 году. Также неизвестные осквернили памятную табличку, подчеркивает издание.

Уточняется, что члены  либерально-демократической партии  написали заявление в полицию по факту случившегося.

В сентябре против молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова в Москве, завели уголовное дело.

22 сентября сотрудники полиции задержали и доставили в отделение 19-летнего Кирилла К., который разгромил могилу Александра Маслякова. Перед тем, как вырвать надгробный крест, разбросать цветы и фотографии, молодой человек заявил, что ведущий КВН «недостоин там лежать». Не исключено, что вандал совершил нападение на могилу под воздействием наркотиков. После инцидента могилу Маслякова восстановили: ее привели в порядок, крест и фотографии вернули на место.

Ранее стало известно, кто может сыграть Жириновского в новом многосерийном фильме.

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