На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Аэрофлот» отменил более 50 рейсов

«Аэрофлот» отменил 22 рейса из Шереметьево и 31 рейс в направлении Москвы
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 29 июля 53 рейса. Об этом следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево.

По данным воздушной гавани, авиакомпания отметила 22 рейса из аэропорта и 31 рейс в направлении столицы. Речь также идет о рейсах, которые выполняет авиакомпания «Россия».

При этом в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что вылеты выполняются в рамках расписания.

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)», — говорится в сообщении.

По данным компании — перевозчика, до 10:00 по московскому времени проводились точечные отмены рейсов, однако потом программа полетов стабилизировалась.

28 июля в информационных системах «Аэрофлота» произошел сбой. В связи с этим пресс-служба компании предупредила пассажиров о внесении изменений в расписание полетов, в том числе переносе и отмене рейсов.

Ответственность за масштабный сбой в IT-системах авиакомпании взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Позже в Генеральной прокуратуре РФ подтвердили, что сбой стал результатом целенаправленной кибератаки.

Ранее россияне ответили, какие привилегии помогут им смириться с задержкой рейса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами