«Аэрофлот» отменил более 50 рейсов

«Аэрофлот» отменил 22 рейса из Шереметьево и 31 рейс в направлении Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 29 июля 53 рейса. Об этом следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево.

По данным воздушной гавани, авиакомпания отметила 22 рейса из аэропорта и 31 рейс в направлении столицы. Речь также идет о рейсах, которые выполняет авиакомпания «Россия».

При этом в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что вылеты выполняются в рамках расписания.

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)», — говорится в сообщении.

По данным компании — перевозчика, до 10:00 по московскому времени проводились точечные отмены рейсов, однако потом программа полетов стабилизировалась.

28 июля в информационных системах «Аэрофлота» произошел сбой. В связи с этим пресс-служба компании предупредила пассажиров о внесении изменений в расписание полетов, в том числе переносе и отмене рейсов.

Ответственность за масштабный сбой в IT-системах авиакомпании взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Позже в Генеральной прокуратуре РФ подтвердили, что сбой стал результатом целенаправленной кибератаки.

Ранее россияне ответили, какие привилегии помогут им смириться с задержкой рейса.