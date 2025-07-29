Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что ее сотрудники предотвратили ликвидацию командира националистического батальона «Волки да Винчи» Сергея Филимонова. Пост с соответствующим содержанием был опубликован в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что с подозреваемым связались неизвестные лица, представившиеся сотрудниками СБУ. Они завербовали жителя Украины и предоставили ему оружие для устранения Филимонова.

«[Задержанный] был уверен, что должен обезвредить корректировщика, который работает на РФ, а не украинского военного командира», — говорится в публикации.

СБУ обвинила российские специальные службы в организации попытки ликвидации Филимонова. При этом никаких доказательств этой версии в ведомстве не привели.

«Волки да Винчи» — это батальон сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Он начинался как подразделение «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация запрещена в России). До начала специальной военной операции данное формирование считалось элитным, но в боях против Вооруженных сил РФ оно неоднократно несло большие потери.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утвердил увеличение численности сотрудников СБУ.