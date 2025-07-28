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На Украине увеличили численность сотрудников СБУ

Зеленский утвердил увеличение численности сотрудников СБУ
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РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) получила возможность набрать больше сотрудников; соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

Документ вступит в силу на следующий день. После этого СБУ должна будет оформить предложения по корректировке президентских актов, чтобы реализовать положения закона.

Помимо увеличения численности, спецслужбы получат право применять технику и оружие при выполнении «задач обороны», а подразделение СБУ по борьбе с терроризмом переформатируют в центр спецопераций «А», состоящий как минимум из 10 тысяч сотрудников, готовых к оперативно-боевой деятельности.

В июле СБУ провела обыски в офисе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и задержала сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы занимался шпионажем в пользу России.

После этого на Украине одобрили законопроект об ограничении полномочий органов, и в стране вспыхнули протесты.

Ранее Медведчук назвал Зеленского загнанной в угол крысой.

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