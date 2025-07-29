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Российские суды начали привлекать дрифтеров к уголовной ответственности

«Ъ»: суды стали наказывать водителей по УК РФ за опасное вождение
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BLKstudio/Shutterstock/FOTODOM

Российские суды начали возбуждать уголовные дела в отношении водителей за дрифт, езду по встречной полосе и опасное вождение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за последние полгода было осуждено несколько человек по статье 267.1 УК («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». — прим. ред.). В публикации подчеркивается, что ранее эта статья практически не использовалась.

Первый приговор по данной статье был вынесен жителю Каспийска. Мужчина мчался на иномарке по встречной полосе и снимал поездку на видео. Суд оштрафовал водителя на 180 тыс. рублей.

После этого инцидента другие российские суды тоже начали использовать данную статью. В частности, были осуждены жители Московской области, Приморья, Санкт-Петербурга.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, использование данной статьи «является оправданным и перспективным направлением формирования ответственности за опасное вождение».

До этого в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), предусматривающие новые нормы для водителей при появлении специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. До этого правилами контролировалась общая обязанность уступать дорогу без конкретизации порядка действий.

Ранее во Владивостоке школьники толпой ехали на мопеде и попали на видео.

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