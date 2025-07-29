Во Владивостоке школьники толпой ехали на мопеде и попали на видео

Во Владивостоке на видео попало, как подростки толпой ехали на мопеде

Во Владивостоке несколько подростков передвигались на одном мопеде. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Нам отправили весьма забавное видео, на котором пять подростков каким-то чудом упаковали себя на мопед и при этом двигались по дороге на Некрасовской. Затея, конечно, безумная и очень опасная», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как подростки толпой сидят на движущемся по проезжей части мотоцикле. На записи также заметно, что в этот момент на улице едет дождь, из-за чего некоторые школьники едут в капюшонах.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель топором разбил припаркованную машину и напал на ее владельца. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина топором разбивает заднее и боковое стекло черного автомобиля, после этого из машины выходит водитель, и между людьми начинается словесный конфликт. При этом нарушитель несколько раз замахивался на людей топором.

Ранее в Адлере произошла массовая драка, пострадала девушка.