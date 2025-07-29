В России объяснили, с чем связан успех игрушек лабубу

Успех игрушек лабубу в мире вызван тем, что производитель изменил маркетинговую стратегию и подключил к работе инфлюэнсеров, которые стали носить их с собой и публиковать фотографии в социальных сетях. Об этом kp.ru рассказал эксперт по работе и продвижению на маркетплейсах Максим Попов.

По его словам, рекламу стали выстраивать не напрямую, а через инфоповод для медиа. Так, например, появились новости о том, у кого из звезд были замечены эти фигурки.

«Одновременно шаг третий — бурный всплеск количества видео у крупных блогеров с распаковками коробок с лабубу. Тут сыграла и крутая идея игрушки-сюрприза в «слепой» коробке. Блогер рассказывает: «Вау, я сейчас буду открывать коробку, но не знаю, что внутри, сейчас мы вместе это посмотрим». Это затягивает зрителей», — добавил Попов.

Эксперт добавил, что после этого популярности стали способствовать алгоритмы социальных сетей, которые стали продвигать ролики с игрушками.

Данные платформы CDEK.Shopping до этого показали, что за период второго квартала текущего года бренд Pop Mart, который производит фигурки лабубу, впервые вошел в топ-5 самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов среди россиян. Во втором квартале компания Pop Mart заняла 2,7% рынка и поднялась на четвертую ступень в рейтинге, обогнав Uniqlo (2,2%) и сдвинув Apple из перечня самых популярных брендов.

Ранее сообщалось, что в Китае пресекли сбыт партии поддельных лабубу на $1,7 млн.