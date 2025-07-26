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Россияне предпочли лабубу айфонам

CDEK: россияне заказывают лабубу из-за рубежа чаще, чем айфоны
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Ruud Suhendar/Shutterstock/FOTODOM

За период второго квартала текущего года бренд Pop Mart, который производит фигурки лабубу, впервые вошел в топ-5 самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов среди россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные платформы CDEK.Shopping.

Во втором квартале компания Pop Mart заняла 2,7% рынка и поднялась на четвертую ступень в рейтинге, обогнав Uniqlo (2,2%) и сдвинув Apple из перечня самых популярных брендов.

В период с мая по июнь общий оборот компании на площадке составил 15,6 млн руб., показав рост на 17% по сравнению с предыдущим периодом. Средний чек по заказам составил 6,9 тыс. рублей.

Согласно данным аналитиков, популярностью пользовались сюрприз-бокс Big Into Energy, серия Tasty Macarons и коллекция Lazy Yoga.

До этого американский обозреватель Марк Магнир в статье для издания South China Morning Post заявил, что игрушка лабубу от китайской компании Pop Mart стала проводником мягкой силы Китая на Западе.

По словам автора статьи, власти Китая долгое время тратили значительные суммы в попытках повлиять на США и Европу с помощью мягкой силы. Он отметил, что подобные идеи носили чрезмерно формальный и жесткий характер и приводили к неудачам.

Ранее Матвиенко высказалась о популярности лабубу.

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