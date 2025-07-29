В Госдуме ответили, будут ли передавать долги по ЖКХ коллекторам

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вряд ли начнут передавать коллекторам. Об этом kp.ru рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, комментируя соответствующее предложение.

Она отметила, что Госдума приняла решение не осуществлять такую передачу полтора-два года назад, и это решение вряд ли отменят. Депутат отметила, что в России есть проблемы с собираемостью долгов, в том числе из-за сложностей с персональными данными должников.

«Справедливости ради хочу отметить, что в тех районах, с которыми я работаю как депутат, у маленьких ТСЖ и ЖСК этой проблемы практически нет и прекрасная собираемость долгов. У них не так много квартир, они просто обходят всех должников и общаются с ними — это по-прежнему самый продуктивный способ воздействия. А УК, которые набрали себе огромное количество домов, конечно, не справляются», — добавила Разворотнева.

Накануне сообщалось, что управляющие компании в РФ просят власти разрешить им продавать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) коллекторам и другим сторонним игрокам. Такое обращение 23 июля направила в Думу и Минстрой председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко.

Ранее в Госдуме предупредили о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ.