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Москвичам на выходные спрогнозировали грозовые дожди

Синоптик Шувалов предупредил, что в выходные Москву накроют грозовые дожди
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Максим Блинов/РИА Новости

В предстоящие выходные в Москву вернется ненастная погода – по прогнозу руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, столицу накроют грозовые дожди. При этом раньше завершения рабочей недели осадки не начнутся, сообщил он в беседе с RT.

До конца рабочей недели, включая пятницу, в столице ожидается жаркая погода, воздух прогреется до +28…+30 градусов. По области прогнозируется +28…+29 градусов, рассказал синоптик. По его словам, дожди в столице начнутся в субботу, 2 августа, причем они будут сопровождаться грозами.

«Температура в субботу и воскресенье немножко снизится, но незначительно», — добавил синоптик.

До этого главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова также рассказала, что в выходные погода изменится – температура воздуха немного снизится, вернутся дожди. В воскресенье, по ее словам, осадки, вероятнее всего, завершатся, но вернуться дожди могут в столичный регион на будущей неделе. Пока нет точного прогноза, на сколько дней задержится ненастная погода, но в целом прогнозируется, что в августе осадков будет намного меньше, чем в июле, считает синоптик.

Ранее россиянам спрогнозировали «непривычные» ураганы.

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