«Затронут всю страну»: россиянам спрогнозировали «непривычные» ураганы

Предстоящей осенью в России ожидается рост числа неблагоприятных и даже экстремальных погодных явлений. В первую очередь это усиление ветра – практически всю территорию страны затронут «непривычные» для жителей ураганы, заявил НСН исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Отметим, что российские синоптики ожидают значительные погодные отклонения от нормы и природные катаклизмы в августе 2025 года. Местами будет аномальная жара, локальные ливни, грозы и шквалистый ветер, уточняет газета «Известия» со ссылкой на специалистов. Так, на юге они прогнозируют жару до +40 градусов, а затем – мощные ливни, грозы и шквалы ветра, которые могут привести к затоплениям и локальным наводнениям.

В целом вероятность природных катаклизмов растет, а весной и осенью в большей степени к ним относят как раз сильные ветра, отметил Родин. Как следствие, на предстоящую осень прогнозируется наибольшая активность ураганов и даже формирование смерчей, которые в целом крайне редки для России.

«Мы привыкли жить в очень спокойной климатической зоне по сравнению с другими регионами мира. Поэтому то, что для других регионов земного шара является нормой, для нас непривычно», — отметил эколог.

Изменения климата, провоцирующие рост экстремальных погодных проявлений, затронут практически всю территорию страны, заключил эксперт.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что 2025 год в полной мере продемонстрирует тот факт, что с изменением климата в мире растет количество природных катаклизмов, в том числе засух, сильных осадков и ураганов. Причем заранее метеорологи не могут спрогнозировать, где конкретно ожидается следующий катаклизм. Кроме того, по его словам, в течение ближайших 30-50 лет на юге европейской части РФ будет сокращаться зима, а лето будет становиться все суше, количество осадков продолжит снижаться.

Ранее в российском городе деревья «расплющили» десятки машин из-за урагана.