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«Это хаос!»: в России насчитали более 8 млн «черных» заводчиков

Депутат Бурматов: в РФ более 8 млн черных заводчиков торгуют больными животными
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Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

В проблеме бездомных животных в России во многом виноваты «черные» заводчики, которые работают вне контроля. Они выбрасывают животных на улице, продают обычных собак и кошек под видом породистых, а также активно реализуют больных питомцев, которые после покупки живут совсем недолго, заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В беседе с НСН он призвал оперативнее навести в этой сфере порядок.

«Ситуация серьезная, потому что у нас есть очень хорошие заводчики, которые состоят в кинологической федерации, работают по правилам, контролируются, а есть заводчики, которые никому не подчиняются, это хаос… И тех, кто за бортом этого контроля, больше восьми миллионов», — заявил Бурматов, добавив, что сегодня в России эта сфера никак не регулируется.

При этом деятельность «черных» заводчиков является причиной массы проблем, так как часто они подделывают родословные, выдают обычных животных за породистых. Сами питомцы страдают – их содержат в плохих условиях, зачастую это обычные квартиры, где живут одновременно по 70 собак, выведенных ради продажи, рассказал депутат.

Кроме того, недобросовестные заводчики готовы выбросить на улицу все поголовье, если их не купят. Стоимость животных, по словам парламентария, может достигать 300 тыс. рублей и более, при этом многие из них серьезно больны и ни разу не вакцинировались – зачастую у нового владельца живут такие питомцы совсем недолго.

«Любить вы его будете в любом случае, но они часто болеют, могут даже заразить чем-то нехорошим человека. А продавцы не несут за это никакой ответственности», — констатировал Бурматов.

Напомним, накануне сообщалось, что рабочая группа депутатов Госдумы разработала законопроект о создании единого реестра заводчиков животных. Предполагается, что это позволит покупателям проверять добросовестность заводчиков и сократит практику нелегального разведения. Согласно документу, реестр будет содержать данные о 4 тыс. официальных юрлиц и ИП, занимающихся разведением. Для нелегальных заводчиков вводятся механизмы контроля.

Ранее эксперт объяснила, зачем нужен законопроект об учете домашних животных в России.

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