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Эксперт объяснила, зачем нужен законопроект об учете домашних животных в России

Ветврач Онуфриенко: учет животных поможет призвать владельцев к ответственности
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Shutterstock/Nailia Schwarz

Введение федеральной системы учета домашних животных поможет повысить уровень ответственности владельцев и снизить количество бездомных питомцев — такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

«На сегодняшний день в большинстве регионов России нет единой системы учета домашних животных. Это создает сложности в борьбе с бесконтрольным разведением питомцев, а также в вопросах профилактики заболеваний и предотвращения роста бездомных животных. Сейчас, по данным Всероссийской переписи бездомных животных, более 3,6 млн собак и кошек не имеют хозяев. Из них 3,4 млн обитают на улицах, а около 170 тыс. находятся в приютах», — отметила она.

До мая 2026 года планируется разработать законопроект о федеральной системе учета подобных питомцев, которая предположительно будет интегрирована с ФГИС «ВетИС», уже используемой Россельхознадзором для учета сельскохозяйственных животных.

Онуфриенко подчеркнула, что опыт учета сельскохозяйственных животных уже показал свою эффективность.

«Автоматизация маркировки значительно повышает точность и надежность учета сельскохозяйственных животных, минимизирует ошибки ручного ввода и позволяет быстрее реагировать на вспышки заболеваний», — пояснила она.

Она отметила, что аналогичный механизм применим и к домашним питомцам: цифровая идентификация, например, через чип, позволит своевременно отслеживать вакцинацию, стерилизацию, а также ускорит возврат потерявшихся животных их владельцам. Кроме того, единый реестр может стать хорошим инструментом контроля за нарушениями содержания питомцев.

Ранее ветврач назвала тревожные признаки, что с питомцем что-то не так.

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