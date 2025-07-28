В ГД предложили создать реестр заводчиков животных

Рабочая группа депутатов Госдумы разработала законопроект о создании единого реестра заводчиков животных. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на текст документа, направленного в правительство на согласование.

«Реестр позволит покупателям проверять добросовестность заводчиков и сократит практику нелегального разведения», — пояснил автор инициативы Александр Спиридонов («Единая Россия»).

Согласно документу, реестр будет содержать данные о 4 тыс. официальных юрлиц и ИП, занимающихся разведением. Для нелегальных заводчиков вводятся механизмы контроля.

18 ноября комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал ГД принять во втором чтении законопроект о штрафах владельцам за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Поправками ко второму чтению устанавливается, что несоблюдение данных требований повлечет штраф для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательное чипирование домашних животных.