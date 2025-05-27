В Москве задержали «неучтенного» вора в законе Леху Московского

На территории Новой Москвы сотрудники МВД и ФСБ России задержали 53-летнего «вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах под прозвищем «Леха Московский». Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным источников, параллельно в Нижнем Новгороде правоохранители провели масштабную спецоперацию, во время которой арестовали 18 предполагаемых участников преступной группы, связанной с Ивановым. Всем им предъявлены обвинения по статье о незаконной организации азартных игр. Шестерых фигурантов, включая самого Иванова, заключили под стражу.

Иванов долгое время оставался в тени и скрывал свое положение в криминальной иерархии. Как выяснилось, его короновал в 1997 году кутаисский «вор в законе» Дато Себискверадзе. Однако сведения об этом всплыли только недавно — более года назад. Несмотря на то, что Иванов уже попадал в поле зрения оперативников в 2007 году, тогда ему удалось избежать раскрытия статуса.

На этот раз, по данным оперативников, Иванов вновь попытался уклониться от прямого ответа на вопрос о своем статусе. Однако спецслужбы считают, что Иванов стоял во главе подпольной игорной сети, охватывавшей несколько регионов страны.

Ранее итальянская полиция арестовала грузинского вора в законе, который находился в международном розыске.