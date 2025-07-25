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В РФ осудили члена ИГ, собиравшегося устроить теракт в Майкопе

РИА Новости: члена ИГ осудили на 17 лет за покушение на теракт в храме в Майкопе
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Depositphotos

Южный окружной военный суд приговорил члена ИГ (организация запрещена в России) Идриса Идибекова к 17 годам лишения свободы, признав его виновным в покушении на теракт в Михайло-Архангельском храме в Майкопе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Источник агентства рассказал, что мужчина вступил в террористическую организацию в июне 2024 года. После этого он начал убеждать знакомого гражданина Сирии также присоединиться к ИГ.

Более того, Идибеков предпринял попытку совершить теракт в Михайло-Архангельском храме. В ходе подготовки он изготовил схему здания, а также приобрел 15 литров бензина и кухонный нож. Осужденный самостоятельно сделал флаг ИГ, подготовил текст для видеообращения о совершенном преступлении и купил билет на авиарейс СочиСтамбул, чтобы скрыться от правоохранителей.

В ночь на 11 июля прошлого года мужчина вместе со знакомым сирийцем направился к храму, взяв с собой орудия преступления. Однако злоумышленники не успели дойти до религиозного учреждения, так как были задержаны сотрудниками полиции. Впоследствии стражи порядка возбудили уголовное дело о покушении на теракт, участии в деятельности террористической организации и содействии террористической деятельности.

«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме», — подчеркнул представитель суда.

Он уточнил, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее жителя Московской области приговорили к 18 годам колонии за подготовку взрывов на железной дороге.

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