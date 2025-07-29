В Волгоградской области произошел взрыв в колонии

В Волгоградской области в колонии №9 произошел взрыв пропанового баллона при проведении строительных работ. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Другие подробности инцидента неизвестны. Официальной информации по факту происшествия не поступало.

В конце июня в Забайкальском крае двух заключенных в читинском следственном изоляторе мужчин заподозрили в подготовке к захвату заложников и побегу. По версии правоохранительных органов, двое подозреваемых, 25 и 29 лет, сговорились между собой и планировали захватить в заложники сотрудника УФСИН, чтобы сбежать из-под стражи.

Представитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Егор Марков добавил, что 25-летний заключенный высказывался о деятельности террористических группировок и оправдывал совершение террористических актов и агитировал к вооруженному нападению.

Ранее заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в сумке.