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Еще в одном регионе РФ временно ограничили мобильный интернет

ФСБ: временное ограничение мобильного интернета вводится в Свердловской области
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

По данным ведомства, ограничение вводится в целях безопасности. Жителям рекомендовали заранее подумать о маршрутах движения с помощью офлайн-карт, а также об альтернативных способах оплаты без использования интернета.

«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета», — добавили в ФСБ.

До этого губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал в Telegram-канале, что мобильный интернет в Красноярске ограничен из-за усиления мер безопасности.

Мобильный интернет в Красноярске не работает четвертые сутки подряд. Жители жалуются на проблемы оплаты в общественном транспорте и перебои в работе терминалов в общественных местах.

Ранее стало известно, что Минцифры заставит «Госуслуги» работать даже при ограничении интернета.

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