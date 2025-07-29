Власти рассказали, из-за чего в Красноярске ограничен мобильный интернет

Котюков: мобильный интернет в Красноярске ограничили для безопасности

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал в Telegram-канале, что мобильный интернет в Красноярске ограничен из-за усиления мер безопасности.

Мобильный интернет в Красноярске не работает четвертые сутки подряд. Жители жалуются на проблемы оплаты в общественном транспорте и перебои в работе терминалов в общественных местах.

«Это (временное ограничение мобильного интернета. — «Газета.Ru») связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз», — поделился Котюков.

По его словам, аналогичные меры вводятся и в других регионах страны.

Накануне стало известно, что в некоторых муниципалитетах Алтайского края также временно ограничат работу мобильного интернета.

В правительстве пояснили, что такие меры будут применяться в определенных местах в связи с изменениями оперативной обстановки — при необходимости площадь перекрытия сигнала будет увеличена.

Ранее стало известно, что Минцифры заставит «Госуслуги» работать даже при ограничении интернета.