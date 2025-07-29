В Тверской области ребенка не спасли после прогулки на квадроцикле

В Тверской области девочка не выжила после прогулки на квадроцикле

В Тверской области двое детей пострадали во время катания на квадроцикле. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в деревне Любицы. По данным ведомства, девочки 12 и 13 лет отправились на прогулку на транспорте. Разрешили ли им родители, не уточняется.

В какой-то момент младшая не справилась с управлением и перевернулась. На кадрах с места заметно, что квадроцикл занесло.

В результате 12-летняя девочка не выжила. Ее подругу госпитализировали в больницу, состояние несовершеннолетней оценили как тяжелое, характер травм не уточняется.

На данный момент проводится процессуальная проверка. Ее ход и результаты контролирует прокуратура.

«Также организована проверка требований законодательства о защите прав несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

До этого в Благовещенске 11-летний ребенок взял машину отца и отправился кататься по городу. Позже его остановили сотрудники ДПС, которые после освидетельствования выяснили, что несовершеннолетний водитель был пьян.

Ранее в Свердловской области медведь устроил погоню за мужчиной на квадроцикле.