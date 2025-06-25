В Свердловской области медведь устроил погоню за мужчиной на квадроцикле

Жителей поселка Березовского напугал медведь, бродивший по улицам, хищник преследовал мужчину, который ехал на квадроцикле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Березовский».

Хищника заметили на окраине поселка, зверь вышел на группу мужчин и погнался за квадроциклом. Обошлось без жертв. Жители соседних деревень также обеспокоены активностью косолапых, медведей замечали на проселочных дорогах вблизи жилых домов.

До этого в Северо-Курильске местные жители заметили огромного медведя, бродившего по улицам. Зверь заходил на территорию частных домовладений, заглядывая в окна. Похожий случай произошел в Пермском крае, где мужчина встретился с медведем и спасся, благодаря собаке. Местный житель вышел на прогулку с собакой и встретился с медведем. Зверь сначала стоял на пути, но, увидев пса, резко рванул прочь и вскарабкался на сосну. Мужчина отметил, что медведь проявил нетипичное поведение и не стал атаковать.

Ранее медведица с медвежонком забрались в дом и съели продукты из холодильника.