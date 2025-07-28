На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Благовещенске пьяный 11-летний мальчик взял у отца машину и поехал кататься по городу

В Благовещенске пьяного 11-летнего мальчика задержали за пьяную езду
true
true
true
close
Sergii Kozii/Shutterstock/FOTODOM

В Благовещенске полицейские поймали мальчика, который сел за руль пьяным. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, 11-летний школьник взял у отца машину марки Toyota и поехал кататься по городу. Спустя некоторое время на улице Пушкина его остановили сотрудники ДПС. После освидетельствования выяснилось, что мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения.

После инцидента сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на родителей ребенка. Мать привлекут к административной ответственности по статье об употреблении несовершеннолетними алкогольных напитков. Будут ли приняты меры в отношении отца, не уточняется.

«Транспортное средство полицейские поместили на охраняемую стоянку», – сообщается в публикации.

Самого мальчика поставят на учет в ПДН. Помимо этого, профилактические мероприятия с ним проведут в медицинском учреждении.

До этого пьяный блогер обматерил гаишников в Новосибирске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами