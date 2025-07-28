В Благовещенске пьяный 11-летний мальчик взял у отца машину и поехал кататься по городу

В Благовещенске полицейские поймали мальчика, который сел за руль пьяным. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, 11-летний школьник взял у отца машину марки Toyota и поехал кататься по городу. Спустя некоторое время на улице Пушкина его остановили сотрудники ДПС. После освидетельствования выяснилось, что мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения.

После инцидента сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на родителей ребенка. Мать привлекут к административной ответственности по статье об употреблении несовершеннолетними алкогольных напитков. Будут ли приняты меры в отношении отца, не уточняется.

«Транспортное средство полицейские поместили на охраняемую стоянку», – сообщается в публикации.

Самого мальчика поставят на учет в ПДН. Помимо этого, профилактические мероприятия с ним проведут в медицинском учреждении.

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