Названа неочевидная причина ночных кошмаров

Чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к кошмарам и плохому сну, особенно у людей с непереносимостью лактозы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монреаля, опросив более тысячи студентов об их питании, качестве сна и сновидениях. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

В опросе приняли участие 1 082 студента, треть из которых сообщила о регулярных кошмарах. Женщины чаще помнили сны и жаловались на плохой сон, а также почти в два раза чаще мужчин страдали пищевыми аллергиями или непереносимостью. Около 40% респондентов считали, что поздний ужин или определенные продукты влияют на сон.

Большинство участников, обвинявших еду в плохом сне, называли сладкое, острую пищу или молочные продукты. Непереносимость лактозы чаще всего сопровождалась желудочно-кишечными симптомами, ночными пробуждениями в тревожном состоянии и снижением качества сна.

«Мы знаем, что телесные ощущения могут влиять на сновидения, и сильный дискомфорт из-за лактозы способен вызывать кошмары, — пояснил ведущий автор работы доктор Тор Нильсен. — Кошмары могут серьезно нарушать сон и даже вызывать избегающее поведение, когда человек боится ложиться спать, что в итоге лишает его полноценного отдыха».

Исследователи предполагают, что простая коррекция питания — отказ от молочных продуктов у людей с лактозной недостаточностью — может помочь им наладить сон и улучшить общее самочувствие. Однако авторы подчеркивают: чтобы лучше понять взаимосвязь между диетой и сном, нужны дополнительные исследования с участием людей разного возраста и образа жизни.

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