Врач назвал привычки, которые помогают избавиться от изжоги

Отказ от шоколада, кофе, помидоров и острой пищи может помочь предотвратить изжогу — чувство дискомфорта и жжения в груди. Об этом заявил американский анестезиолог Кунал Суд. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам специалиста, регулярные эпизоды изжоги могут указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Это хроническое заболевание, при котором содержимое желудка систематически забрасывается в пищевод. Характерные признаки патологии — кислый привкус во рту, кашель, хрипота, неприятный запах изо рта и частая икота.

«Исследования показывают, что шоколад повышает кислотность в желудке, увеличивая риск развития рефлюкса. Употребление томатов также часто усугубляет симптомы. Отдельные компоненты острой пищи, например капсаицин в перце чили, могут вызывать изжогу у чувствительных людей. Помимо диеты, обострение может быть связано с курением, стрессом и беременностью», — уточнил врач.

Эксперт отметил, что кофе, особенно натощак, также способен спровоцировать неприятные ощущения. Чтобы облегчить состояние, он советует питаться чаще, но меньшими порциями — это также подтверждено данными научных работ. Также медик посоветовал регулярно вести пищевой дневник для выявления индивидуальных триггеров изжоги.

В числе дополнительных мер профилактики доктор Суд обозначил отказ от алкоголя и позднего ужина. Дополнительно врач порекомендовал спать на левом боку. Последняя привычка, согласно исследованиям, может снизить вероятность ночного кислотного рефлюкса.

Ранее ученый рассказал, какая пищевая добавка может вызвать изжогу и боль в ногах.