Видео: в Хабаровске деревья «расплющили» десятки машин

В Хабаровске на видео сняли разбитые после урагана автомобили

В Хабаровске упавшие деревья раздавили припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Деревья расплющили десятки машин после урагана в Хабаровске. Фарш из искореженного металла — все, что осталось от верных коняшек. Стволы массово повалило на Пятой площадке. Особенно досталось авто, припаркованным на Аксенова и Ургальской», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что упавшие деревья раздавили десятки припаркованных автомобилей, при этом машины получили серьезные повреждения.

До этого сообщалось, что в центре Москвы затопило улицу Бахрушина, там «появилась река». На кадрах видно, как автомобили проезжают по полностью затопленной дороге. На проезжей части также заметны волны.

Кроме того, в Белорецком районе республики Башкирия семья с пятилетним ребенком застряла на автомобиле Lada посреди реки, люди вызвали спасателей.

Ранее автомобиль с москвичом перевернулся на проезжей части и попал на видео.