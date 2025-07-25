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В Крыму два вертолета МЧС России тушат лесной пожар

МЧС: под Судаком разгорелся пожар, есть угроза распространения огня
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В селе Краснокаменка под Судаком в республике Крым загорелась лесная подстилка и сухая растительность, существует угроза распространения огня из-за жары и ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В чрезвычайном ведомстве рассказали, что из-за риска распространения огня на село Краснокаменка, были подняты два вертолета Ми-8 и собрана наземная группировка. Более 180 специалистов ведомства и 47 единиц техники препятствуют распространению огня.

«Два вертолета МЧС России в Крыму за 12 раз сбросили 36 тонн воды на ландшафтный пожар. Горят пять гектаров. Огонь распространяется по труднодоступной местности», — говорится в публикации.

В МЧС добавили, что к очагам пожарные добираются на мотоциклах и квадроциклах, также порядка километра преодолевают пешком по сыпучему грунту. Специалисты тушат очаги ранцевыми огнетушителями, кроме того, приходится вручную пилить деревья, чтобы не дать огню распространиться.

19 июля в Крыму потушили ландшафтный пожар вдоль трассы ЕвпаторияСимферополь, распространившийся на 40 га. В ведомстве уточнили, что в борьбе с возгоранием участвовали 147 человек и 38 единиц техники. Существовала угроза распространения огня на село Скворцово. К 16:00 пожар удалось локализовать.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».

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