Названа «золотая» формула подсчета пульса для безопасных тренировок

Специальная «золотая» формула безопасных тренировок поможет подсчитать оптимальный уровень пульса при физических нагрузках. Об этом kp.ru рассказал заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, врач-кардиолог Константин Иванов.

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов рассказал газете «Известия», что с наступлением лета и жаркой погоды увеличивается и число случаев инфарктов, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Иванов пояснил, что для получения максимального показателя частоты сердечных сокращений (ЧСС) нужно от 220 отнять свой возраст. После этого необходимо посчитать пульс в состоянии покоя в течение одной минуты и из максимального пульса вычесть пульс в покое. Эту цифру нужно разделить на два и сложить со значением пульса в покое. Результат станет уровнем пульса, который нельзя превышать во время тренировок.

«Сейчас много «умных» часов, фитнес-трекеров. В них можно выставить свой порог по уровню пульса, и они будут посылать сигнал, если вы вдруг превысили предел», — добавил Иванов.

Американский врач-диетолог и терапевт Фрэнк Джозеф до этого говорил, что не существует определенной частоты сердечных сокращений, при которой жир на тренировках сжигается эффективнее.

Ранее сообщалось, что цифровые двойники людей научились подделывать сердцебиение.