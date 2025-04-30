Развеян миф о «жиросжигающей» скорости пульса на тренировке

WelnessPulse: для сжигания жира на тренировке не нужно ориентироваться на пульс

Не существует определенной частоты сердечных сокращений (ЧСС), при которой жир на тренировках сжигается эффективнее. Более значимыми факторами снижения веса являются дефицит калорий и комплексный подход к физической активности. Об этом изданию WelnessPulse рассказал американский врач-диетолог и терапевт Фрэнк Джозеф.

Частота сердечных сокращений показывает, насколько интенсивно работает тело во время тренировки. По мере повышения скорости движений мышцам требуется больше кислорода, поэтому сердце начинает сокращаться быстрее для удовлетворения этой потребности.

Пять «пульсовых» зон представляют собой уровни интенсивности, основанные на максимальной частоте сердечных сокращений (HRmax). Первая предполагает повышение частоты пульса на 50-60% от возможного. Она достигается при активной ходьбе, упражнениях на растяжку и разминку. До 60-70% от максимума сердцебиение ускоряется при легких кардиотренировках (таких как бег), до 70-80% — при интенсивных занятиях для развития выносливости.

Следующая зона — анаэробная, она подразумевает достижение уровня ЧСС 90% от максимально возможной. Такие нагрузки очень высоки по сложности, при их выполнении происходит дальнейшее улучшение состояния сердца и сосудов, дыхательной системы. Добиваться частоты пульса до 100% максимально возможной приходится профессиональным спортсменам или во время интервальных тренировок.

По словам доктора Джозефа, ни один из этих вариантов нельзя назвать особой «зоной сжигания жира». Специалист объяснил, что решающее значение для похудения имеет дефицит калорий. При этом не важно, с помощью какого типа тренировки он достигается.

Для успешного снижения веса эксперт рекомендует сосредоточиться на сбалансированных продуктах с высоким содержанием белка, клетчатки и цельных продуктов. Также необходимо практиковать регулярно практиковать разные типы физической активности и выбрать тот, что не доставляет дискомфорта.

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