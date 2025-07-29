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Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде 29 июля

Синоптик Леус: 29 июля воздух в Москве прогреется до +31°C
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Погода без осадков ожидается 29 июля в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Сегодня больших изменений в атмосфере над столицей не произойдет. Регион останется на периферии обширного антициклона с востока, поэтому — переменная облачность, без осадков», — сказал синоптик.

По его словам, воздух в российской столице прогреется до +29–31°C. В Московской области столбики термометров будут показывать от +27°C до +32°C.

«Такие температуры на пять–шесть градусов выше климатической нормы», — подчеркнул Леус.

Он добавил, что скорость порывов ветра составит три–четыре метра в секунду. Атмосферное давление достигнет отметки в 746 миллиметров ртутного столба.

29 июля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в Москве до конца рабочей недели ожидается жаркая погода с температурой воздуха от +28°C до +31°C.

В выходные дни прогнозируется незначительное увеличение облачности, может пройти небольшой дождь. Столбики термометров 2 и 3 августа будут показывать от +24°C до +28°C.

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